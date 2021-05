О творчестве The Beatles выпустят новый документальный фильм

Документалка получила название "The Beatles and India".

"The Beatles and India" расскажет о реальном путешествии музыкантов в Индию. В фильме покажут архивные кадры и комментарии очевидцев поездки группы. Кроме того, событию будет посвящен кавер-альбом от индийских музыкантов. Первый сингл уже доступен для прослушивания.

Режиссерами фильма выступили Аджой Бос, автор книги "Across The Universe – The Beatles In India" и культуролог Пит Комптон.

Премьера докфильма запланирована 6 июня на британском кинофестивале Tongues On Fire UK Asian Film Festival.

Ранее Петербург вошел в топ-5 регионов, где чаще всего в резюме упоминают The Beatles.

Видео: YouTube / Silva Screen Records