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Вчера, 22:39
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О творчестве The Beatles выпустят новый документальный фильм

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Документалка получила название "The Beatles and India".

"The Beatles and India" расскажет о реальном путешествии музыкантов в Индию. В фильме покажут архивные кадры и комментарии очевидцев поездки группы. Кроме того, событию будет посвящен кавер-альбом от индийских музыкантов. Первый сингл уже доступен для прослушивания.

Режиссерами фильма выступили Аджой Бос, автор книги "Across The Universe – The Beatles In India" и культуролог Пит Комптон. 

Премьера докфильма запланирована 6 июня на британском кинофестивале Tongues On Fire UK Asian Film Festival.

Ранее Петербург вошел в топ-5 регионов, где чаще всего в резюме упоминают The Beatles.

Видео: YouTube / Silva Screen Records

Теги: the beatles, документальные фильмы, фильмы
Категории: Кино, Музыка, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

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