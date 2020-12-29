Петербург вошел в топ-5 регионов, где чаще всего в резюме упоминают The Beatles

Большинство упоминаний нашли в резюме петербуржцев, жителей Ленобласти, москвичей и жителей Московской области.

В субботу, 16 января, меломаны отмечают Всемирный день The Beatles. Аналитики одной из платформ по поиску работы выяснили, что Петербург вошел в топ-5 регионов, где чаще всего в резюме упоминают известных музыкантов. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

В более тысячи активных резюме группа упоминается среди петербуржцев, жителей Ленобласти, москвичей и жителей Московской области и ряда других регионов. Отмечается, что The Beatles упоминают представители профессий в сфере искусства, маркетинга и рекламы, продаж. При этом женщины писали о своей любви к группе чаще, чем мужчины.

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Фото: Instagram/ urbanfresco