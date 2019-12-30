У Музея The Beatles появилось граффити с ливерпульской четвёркой

При этом на фреске размером 5х3 метра музыканты идут не в привычном порядке.

У Музея The Beatles на Лиговском проспекте в Петербурге появилось настенное изображение по мотивам самой известной фотографии легендарной ливерпульской четвёрки. Фото опубликовали в Instagram URBAN-фреска.

При этом на фреске размером 5х3 метра музыканты идут не в привычном порядке. А именно так, как их расположил создатель музея Коля Васин. Первым идет Леннон, затем Харрисон, Маккартни, Ринго Старр.

В 1990-м году главный битломан РФ Коля Васин открыл в Петербурге улицу Джона Леннона. В пятницу, 9 октября, в концертном зале "Аврора" состоится концерт в честь 80-летия Джона Леннона. В концерте примут участие более 25 музыкальных групп.

Убийца Джона Леннона извинился перед его вдовой спустя 40 лет.

Фото: Instagram/ urbanfresco