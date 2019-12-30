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У Музея The Beatles появилось граффити с ливерпульской четвёркой
Сегодня, 15:26
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nastya960

У Музея The Beatles появилось граффити с ливерпульской четвёркой

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При этом на фреске размером 5х3 метра музыканты идут не в привычном порядке.

У Музея The Beatles на Лиговском проспекте в Петербурге появилось настенное изображение по мотивам самой известной фотографии легендарной ливерпульской четвёрки. Фото опубликовали в Instagram URBAN-фреска.

При этом на фреске размером 5х3 метра музыканты идут не в привычном порядке. А именно так, как их расположил создатель музея Коля Васин. Первым идет Леннон, затем Харрисон, Маккартни, Ринго Старр.

В 1990-м году главный битломан РФ Коля Васин открыл в Петербурге улицу Джона Леннона. В пятницу, 9 октября, в концертном зале "Аврора" состоится концерт в честь 80-летия Джона Леннона. В концерте примут участие более 25 музыкальных групп.

Убийца Джона Леннона извинился перед его вдовой спустя 40 лет.

Фото: Instagram/ urbanfresco

 

Теги: the beatles, лиговский проспект
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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