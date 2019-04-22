Убийца Джона Леннона извинился перед его вдовой спустя 40 лет

Марк Чепмен убил Джона Леннона 8 декабря 1980 года у его собственного дома.

Американский преступник Марк Чепмен спустя 40 лет извинился перед вдовой солиста культовой рок-группы Tne Beatles Джона Леннона – Йоко Оно. Он сам назвал свой поступок подлым и жутким. Об этом сообщило издание Sky News.

Убийца признался, что убил музыканта из зависти. Леннон был известен на весь мир и очень талантлив, 65-летний Марк Чепмен заявил, что заслуживает смертной казни.

Марк Чепмен убил Джона Леннона 8 декабря 1980 года у его собственного дома. Он выстрелил 5 раз в музыканта, Леннон скончался на месте происшествия. Убийцу приговорили к пожизненному заключению.

После смерти Джона Леннона кремировали, его супруга Йоко Оно развеяла прах в Центральном парке Нью-Йорка.

В прошлому году фортепиано Джона Леннона продали на аукционе.

Фото: архив Fotocollectie Anefo Reportage