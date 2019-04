Фортепиано Джона Леннона продали на аукционе

По просьбе музыканта на музыкальный инструмент была помещена металлическая табличка с его именем и названиями некоторых произведений

Фортепиано, принадлежащие лидеру группы The Beatles Джону Леннону (1940-198), ушло с молотка за более чем полмиллиона долларов. Об этом сообщает компания Gotta Have Rock and Roll.



Владельцеи уникального музыкального инструмента стал миллиардер Джим Ирсэй, заплативший за лот 720 тысяч долларов, включая аукционный сбор. Бизнесмен известен как ярый коллекционер музыкальных инструментов. В его распоряжении есть гитары, на которых играл Джон Леннон, Ринго Старр и БобтДилан.



Купленное им фортепиано было изготовлено примерно в 1872 году. Лидер The Beatles приобрёл его в 1966 году, а позднее подарил одному из своих друзей. По просьбе музыканта на музыкальный инструмент была помещена металлическая табличка с его именем и названиями некоторых произведений, которые он написал на фортепиано. Композиции позже вошли в альбом Sgt. Pepper"s Lonely Hearts Club Band (1967).



Фото: открытые источники