Офисно-складской комплекс в районе Ржевки продадут на аукционе

Электронная торговая площадка Российского аукционного дома проведет 3 апреля аукцион по продаже недвижимости, включающей офисно-складской комплекс в Красногвардейском районе и коммерческое помещение вблизи станции метрополитена "Фрунзенская". Оба объекта предлагаются единым лотом, общая стоимость которого составляет 239 млн рублей.

Дарья Гончарова, возглавляющая департамент продаж РАД в Санкт-Петербурге, подчеркнула, что приобретатель 100-процентных акций ООО "Универсальный продукт" получит право собственности на недвижимое имущество фирмы. Основным объектом сделки является офисно-складской комплекс на Ржевке, обладающий большим инвестиционным потенциалом. Земля, занимаемая комплексом, расположена в зоне ТПД1, допускающей строительство производственных, складских и офисных сооружений.

Сам комплекс находится на улице Братской, д. 23, неподалеку от выездов из города — всего полтора километра от Рябовского шоссе и два километра от кольцевой автодороги (КАД), поблизости расположена железнодорожная станция Ржевка. Комплекс оборудован следующим образом:

двухэтажное административное здание площадью 1200 кв.м.;

теплый склад с офисным блоком площадью 501 кв.м.;

холодный склад-ангар площадью 324 кв.м.;

парковочная территория.

Все имеющиеся помещения в настоящий момент находятся в аренде. Территория участка площадью шесть тысяч квадратных метров пригодна для возведения производственного склада.

Второе помещение расположено на цокольном этаже жилого здания по адресу Московский проспект, 72, рядом с выходом из метро "Фрунзенская" и остановками автобусов. Объект имеет два выхода: с Московского проспекта и внутреннего двора. Здесь выполнен косметический ремонт, заменены коммуникации отопления и канализации. Оно пригодно для открытия пункта выдачи заказов, кафе или салона красоты.

Регистрация участников аукциона продлится до 22 апреля включительно.

Фото: Российский аукционный дом