Усадьбу Хрущева в Петергофе выставили на продажу за 69 млн рублей

Два исторических здания петровской эпохи, расположенные в историческом пригороде Санкт-Петербурга — Петергофе, предложены на продажу, сообщает издание "Деловой Петербург". Постройки, построенные во второй половине XIX столетия, изначально принадлежали известному меценату Ивану Хрущёву и официально зарегистрированы как объекты культурного наследия.

Общая площадь обоих домов составляет около 470 квадратных метров, они находятся на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Правленской улицы. В период с 2008 по 2009 год строения подверглись капитальной реставрации в рамках крупного градостроительного проекта, связанного с возведением отеля "Новый Петергоф".

Торги по продаже недвижимости планируется провести в ближайшие дни на электронной торговой площадке Российского аукционного дома (РАД). Заявленная начальная стоимость лота установлена на уровне 69,2 млн рублей.

Официальное сообщение на портале РАД подчеркивает высокую инвестиционную привлекательность объектов, обусловленную удобным месторасположением в центральной части Петергофа. Предлагается широкий спектр возможных вариантов использования собственности: создание сувенирных магазинов, торговых точек, открытие гостиничного комплекса и других коммерческих инициатив.

Историки архитектуры указывают, что усадьба была спроектирована известным мастером Михаилом Андерсиным и первоначально представляла собой два изящно декорированных резными украшениями особняка. В первой четверти XX века владельцем стал протоиерей Николай Ярушевич, служивший настоятелем Петропавловского собора. Позднее, в советский период, помещения использовались под хозяйственные нужды, магазинные точки и жильё.

Скриншот: Яндекс.Панорамы

