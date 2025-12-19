Бывший Дом культуры в Красном Селе выставлен на торги за 12,3 млн рублей

Техническое состояние постройки признано неудовлетворительным: оно заброшено, частично разрушено, окна и двери закрыты, крыша повреждена, а фасад покрыт строительными сетками.

Бывший Дом культуры, расположенный на Октябрьской улице в Красном Селе, выставлен на продажу посредством аукциона с стартовой ценой 12,3 миллиона рублей. Продаже подлежит само здание площадью приблизительно 250 квадратных метров, построенное в 1950 году, вместе с прилегающим земельным участком площадью около 1,8 тысячи квадратных метров. Информация предоставлена изданием "Делово Петербург".

Объект принадлежит городу с 2020 года. Ранее жильцы обращались на портал "Наш Санкт-Петербург", и учреждение "Имущество Санкт-Петербурга" подтвердило, что здание числилось бесхозным и подлежало передаче городскому ведомству.

Судебное решение подтверждает, что официальных сведений о владельцах данного объекта найдено не было. Техническое состояние постройки признано неудовлетворительным: оно заброшено, частично разрушено, окна и двери закрыты, крыша повреждена, а фасад покрыт строительными сетками.

Эксперты рекомендуют оптимизировать назначение объекта, предложив рассматривать его как земельный участок с находящимся на нём зданием неопределённого назначения, возможным вариантом использования которого может стать создание торгового или офисного помещения.

Размер шага повышения стоимости на торгах составляет около 610 тысяч рублей, сама процедура продажи назначена на 4 марта.

Ранее мы сообщили о том, что имущество банка "Таврический" выставили на торги.

Скриншот: Яндекс.панорамы