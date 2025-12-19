Имущества банка "Таврический" выставили на торги

Общая оценочная стоимость объектов достигает 190 миллионов рублей.

Пресс-служба Российского аукционного дома (РАД) сообщила 2 февраля, что имущество санкт-петербургского банка "Таврический", прекратившего свою деятельность, будет реализовано на аукционе.

Торги состоятся 10 марта 2026 года. На продажу планируется выставить три объекта: офисное помещение в бизнес-центре "Преображенский" в центральной части города, земельный участок в историческом районе Пушкина и бывшее отделение банка в городе Сосновый Бор. Общая оценочная стоимость объектов достигает 190 миллионов рублей.

Банк "Таврический" признан банкротом решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вынесенным по инициативе Центрального банка России. Лицензия у финансовой организации была аннулирована в сентябре 2025 года, после чего началось конкурсное производство.

Ранее мы сообщили о том, что здание Главпочтамта продано за 1,3 млрд рублей.

Фото: Piter.TV