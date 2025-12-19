Здание Главпочтамта продано за 1,3 млрд рублей

Комплекс включает здание площадью 13,7 тыс. квадратных метров (Почтамтская ул., д. 9, лит. А) и земельный участок площадью около 0,7 га.

ООО "Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение" признано победителем аукциона по продаже здания Главпочтамта, расположенного в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом свидетельствуют данные портала ГИС "Торги".

Комплекс включает здание площадью 13,7 тыс. квадратных метров (Почтамтская ул., д. 9, лит. А) и земельный участок площадью около 0,7 га. Начальная стоимость лота составляла 1,2 млрд рублей. Победитель предложил приобрести объект за 1,28 млрд рублей, итоговая сумма с учетом налога на добавленную стоимость достигает 1,5 млрд рублей. Учредителем холдинга, выигравшего торги, является Алиса Стрелкова, указано в Едином государственном реестре юридических лиц.

Сам Главпочтамт имеет важное культурное значение, являясь объектом культурного наследия федерального уровня. Историческое здание было сооружено в 1782—1789 гг. по проекту известного архитектора Николая Львова.

Скриншот: Яндекс.панорамы