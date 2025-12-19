Радиозавод Redstar Software на Ржевке выставлен на торги за 120 млн рублей

Торги запланированы на 4 марта.

Здание бывшего завода радиоаппаратуры "Ред Стар Софтваре", расположенное в петербургском районе Ржевка, выставлено на продажу, сообщает издание "Деловой Петербург".

Торги запланированы на 4 марта. Начальная стоимость лота установлена в размере 120 миллионов рублей.

Строительство комплекса началось в 2015 году, когда предприятие получило земельный участок на особых инвестусловиях сроком до 2018 года. Тем не менее завершение стройки затянулось до июля 2025 года, а вскоре после ввода здания в эксплуатацию компания объявила себя банкротом.

Фирма "Юр-Сервис", занимавшаяся подготовкой разрешительной документации для предприятия, обратилась в суд с заявлением о признании фирмы несостоятельной. Впоследствии право требования долга перешло к компании "Строй-Трест", которая стала владельцем залога на данное имущество. Общая сумма задолженностей превышает 2 миллиона рублей.

Фото: Pxhere