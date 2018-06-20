Захар Прилепин о Дмитрии Быкове: Я хочу, чтобы он был

Автор "Взвода" считает своего коллегу очень умным и одаренным человеком.

Российский писатель и публицист Захар Прилепин прокомментировал госпитализацию своего коллеги Дмитрия Быкова. В Петербург писатель приехал с презентацией своей новой книги "Некоторые не попадут в ад".

Я желаю Дмитрию Львовичу поскорее вернуться в нашу жизнь. Он очень умный, очень одаренный персонаж, который заставлял придумывать более сложную структуру контрдоводов – учил людей более сложно мыслить. Дмитрий Львович – человек с богатейшим бэкгруандом, и, вступая с ним в спор, надо отдавать себе отчет, что у тебя серьезный оппонент. Я хочу, чтобы он был.

- Захар Прилепин

Напомним, что журналист Дмитрий Быков был госпитализирован в 16 апреля незадолго до концерта в Уфе Быков. Писатель пожаловался на плохое самочувствие. Медики приняли решение ввести его в медикаментозную кому. Позднее Быков был перевезен в Москву. В воскресенье, 21 апреля, стало известно, что публицист начал выходить из комы.

Прилепин и Быков долгое время дружили, однако разругались на фоне политических разногласий.

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