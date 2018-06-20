Дмитрия Быкова поместили в медикаментозную кому

Состояние писателя оценивают как "тяжелое, но стабильное".

Писатель-публицист Дмитрий Быков введен в медикаментозную кому. Об этом сообщил внештатной специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава РФ Игорь Молчанов.

Напомним, что 16 апреля незадолго до концерта в Уфе Быков пожаловался на плохое самочувствие и был госпитализирован в местную больницу. Медики приняли решения оставить писателя в Уфе. Его состояние они оценивают как "тяжелое, но стабильное".

Дмитрий Быков известен в качестве писателя, публициста, критика и ведущего. Он написал бтографии Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Максима Горького и Владимира Маяковского. Совместно с актером Михаилом Ефремовым был автором проекта "Гражданин поэт" и "Господин хороший".

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