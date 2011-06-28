The Insider: писателя Дмитрия Быкова могли отравить сотрудники ФСБ

По версии расследователей, это были те же люди, которых называли причастными к отравлению Навального.

The Insider и Bellingcat выпустили расследование об отравлении писателя Дмитрия Быкова, которое произошло в апреле 2019 года. В публикации говорится, что в этом участвовали те люди, которых называли причастными к отравлению Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы-младшего.

По словам автором расследования, за писателем была организована слежка за год до предполагаемого отравления, в которой участвовали офицеры ФСБ с фамилиями Паняев и Сухарев. Они следовали за Быковым по тем населенным пунктам, в которых он проводил лекции.

В апреле 2019 года писатель остановился в новосибирском отеле Domina. По данным The Insider и Bellingcat, сотрудники ФСБ, которые следили за деятелем культуры, прибыли в город за день до его приезда. Быков совместно с женой на протяжении нескольких часов оставались в своем номере, а затем они отправились на мероприятие. Расследователи считают, что в их отсутствие сотрудники ФСБ проникли в апартаменты писателя и отравили его одежду. Это произошло 13 апреля.

Два следующих дня Быков чувствовал себя хорошо, потому как не надевал на себя вещи, которые, предположительно, отравили. А 16 апреля, по версии расследователей, когда писатель почувствовал ухудшение здоровья, он был в "той самой" одежде, над которой "поработали" сотрудники ФСБ.

В публикации говорится, что симптомы у Быкова были такими же, как и у Навального в 2020 году. В самолете писателя начало тошнить, наблюдалось повышенное потоотделение, а также наступала временная потеря сознания.

Напомним, ранее Быков заявлял, что считает причиной своего ухудшения здоровья отравление. Он опровергал слухи о диабете, о чем писали многие средства массовой информации. The Insider и Bellingcat деятель культуры заявил, что у него нет никаких догадок о возможных мотивах отравителей.

Ранее в секторе Газа зафиксировали смерти, вызванные неизвестными токсичными веществами.

Фото: Instagram/dmi_bykov