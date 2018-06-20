Стала известна причина госпитализации Дмитрия Быкова

Писатель опроверг слухи о диабете.

Стала известна причина госпитализации писателя и журналиста Дмитрия Быкова. В эфире своей авторской двухчасовой программы "Один" он опроверг слухи о диабете и заявил, что отравился.

Я не могу, к сожалению, вам сообщить никаких сенсаций… Я точно знаю, что причина моего отравления, это было отравление, не установлена... Должен вас огорчить, диабета у меня нет, я очень следил за тем, чтобы его не было. Дмитрий Быков

Кроме того, журналист поделился со слушателями своими мыслями, которые пришли ему в голову после выхода из медицинской комы. Он заявил, что Бог есть, и он занимается украшением мира. И то, что он пошел на поправку, это точно не действие медикаментов.

Напомним, 16 апреля писателя Дмитрия Быкова госпитализировали в уфимскую больницу. Изначально врачи диагностировали инсульт, однако впоследствии диагноз не подтвердился. 18 апреля Быкова перевезли на самолете в одну из московских клиник. На четвертый день он пришел в сознание.

Видео: YouTube / ещёнепознер