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СМИ: Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

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На официальном сайте публициста уже сообщили об отмене выступления в Уфе, и последующих лекций в Таллине и Москве.

Дмитрия Быкова госпитализировали, сообщает издание "Медуза". 

Во вторник, 16 апреля, писатель должен был выступить с лекцией об русских анекдотах в Уфе. Однако, незадолго до концерта, Быков пожаловался на плохое самочувствие. Приехавшая в гостиницу скорая помощь приняла решение о госпитализации писателя. 

По словам главы радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, состояние Дмитрия Быкова медики оценивают как "тяжелое, но стабильное". На официальном сайте публициста уже сообщили об отмене выступления в Уфе, и последующих лекций в Таллине и Москве.

Видеофрагменты - Архив Д. Быкова, книжный магазин "Москва" / Youtube.

 

Теги: дмитрий быков, дмитрий быков прямая речь
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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