СМИ: Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

На официальном сайте публициста уже сообщили об отмене выступления в Уфе, и последующих лекций в Таллине и Москве.

Дмитрия Быкова госпитализировали, сообщает издание "Медуза".

Во вторник, 16 апреля, писатель должен был выступить с лекцией об русских анекдотах в Уфе. Однако, незадолго до концерта, Быков пожаловался на плохое самочувствие. Приехавшая в гостиницу скорая помощь приняла решение о госпитализации писателя.

По словам главы радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, состояние Дмитрия Быкова медики оценивают как "тяжелое, но стабильное". На официальном сайте публициста уже сообщили об отмене выступления в Уфе, и последующих лекций в Таллине и Москве.

Видеофрагменты - Архив Д. Быкова, книжный магазин "Москва" / Youtube.