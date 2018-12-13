Литератор выступит накануне Дня защиты детей в киноцентре "Лендок"

Писатель и журналист Дмитрий Быков впервые после госпитализации приедет в Петербург с лекцией. Литератор выступит накануне Дня защиты детей в киноцентре "Лендок". Выступление организовано проектом "Слушай сюда" при поддержке лектория "Прямая речь".

Как рассказала Piter.TV руководитель "Слушай сюда" Анастасия Принцева, Дмитрий Львович чувствует себя хорошо. Поэтому запланированную на 30 мая лекцию переносить не будут.

Запланированную лекцию будем делать, как и планировали, чему я несказанно рада, как и многие другие. Анастасия Принцева

Это лекция организована для детей и их родителей. Дмитрий Быков поговорит со слушателями на тему, которая сегодня мучает многих: зачем читать русскую классику. Стоимость билетов варьируется от 1100 до трех тысяч рублей.

Ранее мы писали о причине госпитализации Дмитрия Быкова.

Видео: YouTube / ещёнепознер