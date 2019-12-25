Лекцию популяризатора науки Аси Казанцевой отменили

Организаторы ищут новую площадку.

В Петербурге отменили лекцию популяризатора науки Аси Казанцевой, которая должна была пройти 11 августа на площадке "Ленполиграфмаша". Об этом пишет "Фонтанка".

По данным издания, причиной стала пацифистская позиция спикера. Казанцева должна была выступить с темой "Социальный мозг: поиск грани между сотрудничеством и конформизмом". Продажи билетов временно приостановлены, а организаторы ищут новую площадку.

Делаешь лекцию о том, как люди прогибаются под влиянием общественного мнения, даже если оно сфальсифицированное, и тут же люди действительно так делают. Не волнуйтесь и следите за новостями, у нас с организатором богатые планы по альтернативным решениям. В самом худшем случае вы просто получите обратно деньги за билет. написала популяризатор науки.

Ася Казанцева планирует совершить тур по Северо-Западу. Помимо Петербурга она собирается выступить в Пскове и Великом Новгороде.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая относится к террористической и экстремистской компании) / Ася Казанцева