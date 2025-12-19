Петербургский дом национальностей закажет лекции для трудовых мигрантов

На просветительские лекции для 26 тысяч мигрантов выделено 7.7 млн рублей.

Санкт-Петербургский дом национальностей объявил конкурс на проведение просветительских лекций для трудовых мигрантов общей стоимостью 7.7 миллиона рублей. Об этом свидетельствует информация, размещенная на официальном портале государственных закупок.

Лекции рассчитаны на 26 тысяч человек. Мероприятия будут организованы в миграционных центрах, в Едином центре документов, а также непосредственно на предприятиях, использующих труд иностранных граждан. Продолжительность каждой лекции должна составлять не менее 20 минут.

Тематикой лекций станет "обсуждение вопросов миграционного законодательства, социальной адаптации, соблюдения прав иностранных граждан, а также мер по предотвращению экстремизма и ксенофобии". В качестве лекторов планируется привлекать российских граждан с высшим образованием в области социологии, политологии, юриспруденции, экономики, менеджмента, антропологии, этнологии, социальной географии, международных отношений, педагогики, искусственного интеллекта и науки о данных. Стартовая цена контракта определена в размере 7.7 миллионов рублей.

Фото: Piter.TV