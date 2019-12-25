Дмитрий Быков рассказал о любимом месте в Петербурге и новой книге

В субботу, 6 июня, известный российский писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков поучаствовал в онлайн-пресс-конференции в ТАСС в рамках Международного Санкт-Петербургского книжного салона. Мужчина рассказал о любимом месте в Петербурге и поделился подробности готовящейся к выпуску книги.
По его словам, именно Петроградская сторона является местом, где он чувствует себя как дома. Писатель отметил, что перед созданием нового произведения всегда пытается ненадолго приехать именно в Петербург. Здесь он встречается с друзьями и окончательно формирует сюжет.
Чаще всего он останавливается в доме на Большой Зеленой улице, именно здесь жила его литературный преподаватель и любимый поэт Нонна Слепакова.
Книгу "Истребитель", которая завершит трилогию прошлых романов "Икс" и "Июнь", Дмитрий Быков планирует выпустить в конце года.
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Фото: wikipedia.org
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