Джоан Роулинг опубликует написанную более 10 лет назад сказку The Ickabog

Первая глава будет опубликована уже сегодня.

Британская писательница Джоан Роулинг опубликует в Сети сказочную повесть под названием "Икабог" (The Ickabog). Рукопись этой сказки больше 10 лет лежала на чердаке писательницы. Об этом она сообщила в своем Twitter.

Я всегда хотела опубликовать ее, но после последней книги о Поттере я написала еще два романа для взрослых и после определенных колебаний решила, что они должны увидеть свет следующими. Джоан Роулинг

Писательница также рассказала, что эту повесть читали лишь её двое младших детей. О сюжете сказочной повести Роулинг ничего больше не сказала, кроме того, что "это история о правде и злоупотреблении властью".

Первая онлайн-публикация сказки станет доступна после 15:00 (17:00 мск) 26 мая. Остальные главы будут публиковаться каждый будний день с 26 мая по 10 июля на сайте Ickabog .

В ноябре 2020 года The Ickabog будет опубликован на английском языке в печатном формате, в формате электронных книг и аудиокниг, а затем на других языках.

Ранее Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере.

Фото: jkrowling