Маск опасается, с какой скоростью развивается искусственный интеллект

Бизнесмен заметил, что ИИ заменит в будущем писателей и ученых.

Владелец американских компаний SpaceX, Tesla и социальной сети X (ранее известной аудитории как Twitter) Илон Маск опасается того, с какой скоростью развивается искусственный интеллект. Соответствующее заявление бизнесмен сделал на официальном мероприятии местной газеты The New York Times. По мнению спикера, за счет работы ИИ, в будущем для людей работа перестанет быть обязательной. Он уверен, что технологии смогут самостоятельно открыть новый раздел физики или создать новое оборудование.

У меня были проблемы со сном из-за опасений по поводу ИИ... ИИ сможет написать такой же хороший роман, как, скажем, Джоан Роулинг.... Илон Маск, бизнесмен

Маск заявил, что не поддержит Байдена на выборах президента в 2024 году.

Фото и видео: YouTube / CNBC