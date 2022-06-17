Вован и Лексус разыграли Джоан Роулинг от имени Зеленского

Британская писательница поддержала санкции против России.

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили британской писательнице Джоан Роулинг. Автор поверила в то, что с ней говорил украинский президент Владимир Зеленский. Она добавила, что поддерживает более жесткие западные антироссийские санкции. Известно, что свой новый розыгрыш блогеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров презентовали аудитории в рамках дискуссии "Fake News в эпоху глобализации", проводимой на Петербургском международном экономическом форуме.

Я думаю, что надо оказывать давление на Россию культурно и экономически. Я, безусловно, поддерживаю гораздо более жесткие санкции против России. Джоан Роулинг, писательница

Напомним, что Джоан Роулинг - всемирно известная писательница. Она создала сагу о персонаже по имени Гарри Поттер. Также Запад подверг ее "культуре отмены" из-за обвинений в трансфобии. Пранкеры попросили у автора книг изменить форму шрама Гарри Поттера с молнии на украинский трезубец, а прическу героя - на чуб в стиле Запорожья. Роулинг отметила, что это может быть полезной идеей, о которой она подумает в социальных сетях. Она уверена, что такой инцидент сразу же окажется в СМИ.

Захарова вручила пранкерам Вовану и Лексусу телефон правительственной связи.

Фото и видео: YouTube / РОССИЯ. УКРАИНА. США

