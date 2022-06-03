В МИД РФ дали блогерам аппарат связи, по которому можно связаться с чиновниками.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова вручила пранкерам Вовану и Лексусу телефон правительственной связи на торжественной церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента. Мероприятие транслировалось в социальной сети "Вконтакте". Известно, что блогеры стали лучшими в специальной номинации "Мир должен знать".

Ребята покорили все вершины возможного. Но жизнь подкидывает новые задачи, новые тесты. Вы покорили телефоны очень многих политиков и мировых деятелей. Я принесла вам тот, который называется "правительственной связью". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению чиновницы, для блогеров прибавится работы, так как на телефоне нет никаких кнопок и циферблата. При этом аппарат все же может соединить его владельца с правительством. Мария Захарова надеется, что пранкеры смогут разобраться в работе телефона. Она добавила, что ждет от них звонка.

Глава МВД Великобритании пообещала пранкерам исключить Россию из Интерпола.

Фото и видео: Вконтакте / Институт Развития Интернета / ИРИ

