В Лондоне считают российских представителей "варварами".

Глава МВД Великобритании пообещала пранкерам исключить Россию из Интерпола. Пранкеры Вован и Лексус позвонили иностранной чиновнице по видеосвязи от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. Они добавились от представительницы Лондона обещания исключения Москвы из Интерпола. Соответствующий ролик был выложен на YouTube-канале.

Интерпол должен обеспечить полное отстранение, потому что русские ведут себя как варвары. Они пытаются использовать систему не по назначению…намерены придерживаться этой линии. Прити Пател, глава МВД Британии

Министр внутренних дел Британии уточнила, что планирует обсудить этот вопрос с англосаксонскими странами, включая США. Пател полагает, что оказать поддержу Британии могут Кения, ОАЭ. Делегат из ОАЭ Ахмед Насер ар-Раиси недавно был избран главой Интерпола.

Вован и Лексус научили главу МВД Британии говорить "Англичанка гадит".

Фото и видео: YouTube / Vovan222prank