Прити Пател не раздумывая повторила фразы, которые ее попросили сказать российские пранкеры.

Российские блогеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) научили главу МВД Великобритании говорить "Англичанка гадит". Такое заявление пранкеры заставили иностранную чиновницу сделать в завершении видеосвязи, которое они проводили от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Также Прити Пател заметила, что Лондон намерен делать все необходимое для того, чтобы привлекать к ответственности тех россиян, которые имеют слишком тесные связи с российским лидером Владимиром Путиным. Глава МВД согласилась с предложением "Киева" сформировать новое антироссийское объединение, которое бы работало в интересах Украины.

Вован и Лексус – великие герои. Спасибо им за проделанную работу в борьбе за независимость Украины Прити Пател, глава МВД Британии

В конце разговора британский министр по просьбе "Дениса Шмыгаля" произнесла "Слава Украине", а также фразу "Англичанка гадит". Российские пранкеры сказали Пател, что это выражение переводится как: "Англия нам помогает".

Уоллес рассказал пранкерам об оружии, которое Лондон может поставить Киеву.

Фото и видео: YouTube / Vovan222prank