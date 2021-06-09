Уоллес рассказал пранкерам об оружии, которое Лондон может поставить Киеву

Министр обороны Британии принял российских блогеров за премьера Украины.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выложили на собственном официальном RuTube-канале полное видео разговора с главой министерства обороны Великобритании Беном Уоллесом. Иностранец рассказал блогерам о новых системах вооружения, поставки которых рассматривает Лондо для Киева. Во время разговора стороны также поднимали вопрос о статусе Украины в НАТО и участия зарубежных наемников в боевых действиях.

Мы рассматривает все больше и больше систем вооружения, которые могли бы помочь вам…Мы войдем в воды Черного моря. Думаю, это случится скоро. Бен Уоллес, министр обороны Британии

Британский министр подчеркнул, что говорит не о территориальных водах Украины, которые на данный момент блокируются российской стороной. Ранее Вооруженные силы Лондона направили руководству онлайн-сервиса YouTube запрос с просьбой удалить ролик разговора британского министра обороны с российскими пранкерами. Вован и Лексус позволили чиновнику от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Трасс: санкции, введенные против российских бизнесменов, не снимут.

Фото и видео: RuTube / Vovan & Lexus