Трасс: санкции, введенные против российских бизнесменов, не снимут

В МИД Великобритании считают, что снять ограничения будет "невероятно сложно".

Глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс считает, что западные санкции, введенные против российских бизнесменов, не будут сняты. Такое заявление министр по иностранным делам сделала в интервью для издания The Times. Она усомнилась в том, что ограничения в адрес предпринимателей, в перечне которых оказался Роман Абрамович, в обозримом будущем будут отменены. Чиновница ответила на вопрос СМИ о том, когда Абрамович сможет вернуться в Лондон.

Я не вижу такой ситуации...Сделать это будет невероятно сложно. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Элизабет Трасс также заявила журналистам о том, что Западу следует продолжать оказывать санкционное давление на Россию. Она также призвала совершать поставки с вооружением и техникой Киеву.

Великобритания разместит в Польше комплексы ПВО Sky Sabre и 100 военнослужащих.

Фото: МИД России

