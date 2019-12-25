Трасс: санкции, введенные против российских бизнесменов, не снимут

Глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс считает, что западные санкции, введенные против российских бизнесменов, не будут сняты. Такое заявление министр по иностранным делам сделала в интервью для издания The Times. Она усомнилась в том, что ограничения в адрес предпринимателей, в перечне которых оказался Роман Абрамович, в обозримом будущем будут отменены. Чиновница ответила на вопрос СМИ о том, когда Абрамович сможет вернуться в Лондон.
Я не вижу такой ситуации...Сделать это будет невероятно сложно.
Элизабет Трасс, глава МИД Британии
Элизабет Трасс также заявила журналистам о том, что Западу следует продолжать оказывать санкционное давление на Россию. Она также призвала совершать поставки с вооружением и техникой Киеву.
Великобритания разместит в Польше комплексы ПВО Sky Sabre и 100 военнослужащих.
Фото: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все