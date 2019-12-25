  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Великобритания разместит в Польше комплексы ПВО Sky Sabre и 100 военнослужащих
Сегодня, 8:37
122
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Великобритания разместит в Польше комплексы ПВО Sky Sabre и 100 военнослужащих

0 0

Бен Уоллес рассказал о преимуществах новейшего ЗРК Британии.

Великобритания разместит в Польше комплексы ПВО Sky Sabre и также дополнительно направил 100 своих военнослужащих. Такое заявление на совместной пресс-конференции с коллегой Мариушем Блащаком сделал глава военного ведомства Лондона Бен Уоллес. Чиновник считает, что данный противовоздушный комплекс является самым современным комплексом средней дальности. Боеголовки могут ликвидировать мишень, размером с теннисный мяч.

Могу объявить, что мы размещаем в Польше систему ПВО средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 человек персонала, чтобы поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства.

Бен Уоллес, министр обороны Британии

Напомним, что ПВО Sky Sabre с зенитными управляемыми ракетами CAMM (Common Anti-air Modular Missile) поступили на вооружение британской армии еще в декабре 2021 года. Техника Sky Sabre должна прийти на смену ЗРК Rapier, который находился на службе армии с 1971 года.

МИД Великобритании продолжит вводить санкции против России.

Фото и видео: www.tvp.info

Теги: sky sabre, бен уоллес, великобритания, пво, польша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии