Великобритания разместит в Польше комплексы ПВО Sky Sabre и 100 военнослужащих

Бен Уоллес рассказал о преимуществах новейшего ЗРК Британии.

Великобритания разместит в Польше комплексы ПВО Sky Sabre и также дополнительно направил 100 своих военнослужащих. Такое заявление на совместной пресс-конференции с коллегой Мариушем Блащаком сделал глава военного ведомства Лондона Бен Уоллес. Чиновник считает, что данный противовоздушный комплекс является самым современным комплексом средней дальности. Боеголовки могут ликвидировать мишень, размером с теннисный мяч.

Могу объявить, что мы размещаем в Польше систему ПВО средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 человек персонала, чтобы поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства. Бен Уоллес, министр обороны Британии

Напомним, что ПВО Sky Sabre с зенитными управляемыми ракетами CAMM (Common Anti-air Modular Missile) поступили на вооружение британской армии еще в декабре 2021 года. Техника Sky Sabre должна прийти на смену ЗРК Rapier, который находился на службе армии с 1971 года.

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Фото и видео: www.tvp.info