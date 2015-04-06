МИД Великобритании продолжит вводить санкции против России

Элизабет Трасс рассказала, какие еще меры воздействия на экономику РФ хочет предпринять Лондон.

МИД Великобритании сообщил, что страна продолжит вводить санкции против России. Такое заявление министр по внешней политике Элизабет Трасс сделала в эфире местного телеканала Sky News. Чиновница не считает, что для Запада запас доступных мер воздействия на российскую сторону уже исчерпан. В настоящее время Лондон предпринимает попытки убедить как можно больше государств ввести ограничения в отношении Москвы.

Будет больше санкций против физических лиц. В прорабатываемом нами списке есть и новые физические лица, и компании. Будет больше общих с нашими союзниками санкций против нефтегазовой отрасли. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Трасс напомнила в эфире телеканала о том, что на Генеральной Ассамблее ООН 141 страна проголосовала за осуждение действий РФ. В Британии призвали иностранных коллег подтверждать свои слова делами. В частности, Лондон рассчитывает на отключение от SWIFT всех российских банков и настаивает на "полном отказе от российской нефти и газа".

Фото и видео: Sky News