МИД Великобритании продолжит вводить санкции против России

МИД Великобритании сообщил, что страна продолжит вводить санкции против России. Такое заявление министр по внешней политике Элизабет Трасс сделала в эфире местного телеканала Sky News. Чиновница не считает, что для Запада запас доступных мер воздействия на российскую сторону уже исчерпан. В настоящее время Лондон предпринимает попытки убедить как можно больше государств ввести ограничения в отношении Москвы.
Будет больше санкций против физических лиц. В прорабатываемом нами списке есть и новые физические лица, и компании. Будет больше общих с нашими союзниками санкций против нефтегазовой отрасли.
Элизабет Трасс, глава МИД Британии
Трасс напомнила в эфире телеканала о том, что на Генеральной Ассамблее ООН 141 страна проголосовала за осуждение действий РФ. В Британии призвали иностранных коллег подтверждать свои слова делами. В частности, Лондон рассчитывает на отключение от SWIFT всех российских банков и настаивает на "полном отказе от российской нефти и газа".
Фото и видео: Sky News
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