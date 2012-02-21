Глава МИД Британии призвала полностью отключить Россию от системы SWIFT

Элизабет Трасс рассказала о дальнейшем ужесточении санкций против РФ.

Глава британского министерства по иностранным делам Элизабет Трасс призвала полностью отключить Россию от международной банковской системы SWIFT. Чиновница во время выступления на совместной пресс-конференции с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне уточнила перед журналистами, что будет ускорена работа по дальнейшей изоляции Москвы. К данному процессу Лондон намерен подключить страны Персидского залива и Индию. Трасс высказалась за дальнейшее ужесточение санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины.

Мы ускорим нашу работу по созданию альянсов в области экономики и безопасности по всему миру, в том числе с Индией и странами Персидского залива, чтобы далее изолировать Россию. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Британская чиновница заявила прессе о том, что если сейчас российского лидера Владимира Путина не остановить на Украине, это решение будет иметь катастрофические последствия для безопасности как Европы, так и мира. Трасс призвала дать понять России, что суверенные страны "нельзя растоптать". Кроме отключения страны от SWIFT и Британия рассчитывает добиться от стран Группы семи отказа от российских нефти и газа.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

