Блинкен: США не поняли предложения Польши о передаче МиГ-29

В Госдепе США уточнили, что проведут консультации с Варшавой в рамках НАТО.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поняли предложения Польши о передаче МиГ-29. Такое заявление чиновник сделал перед журналистами на пресс-конференции с британским министром по внешней политике Элизабет Трасс. В США считают, что предложение Варшавы вызывает серьезную озабоченность у всего Североатлантического военного альянса.

Вылет с американской базы НАТО в Германии в воздушное пространство над Украиной, где действует ВС России, вызывает серьезную обеспокоенность у НАТО. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Американец добавил, что страны-члены военного блока должны проработать конкретные вопросы. Сейчас ведутся тесные консультации с польской стороной и остальными союзниками Вашингтона по имеющимся логистическим проблемам. Блинкен добавил, что окончательное решение о предоставлении боевой техники Киеву принимает каждое правительство по отдельности.

Блинкен: ОАЭ обещает наращивать объемы добычи нефти.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State