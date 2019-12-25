Блинкен: ОАЭ обещает наращивать объемы добычи нефти

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что ОАЭ обещает наращивать объемы добычи нефти. Такими сведениями чиновник поделился с журналистами в Вашингтоне на совместном брифинге с британским министром по иностранным делам Элизабет Трасс. В США рассказали о стремлении ОАЭ смягчить последствия текущей сложной ситуации, зафиксированной на международных энергетических рынках.
Насколько я понимаю, совсем недавно было сделано объявление, не уверен, что уже публично, о поддержке Эмиратами увеличения добычи, когда дело касается ОПЕК+.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Госсекретарь США уточнил, что важным моментом является попытка стабилизации глобального рынка энергоносителей, а также важно гарантировать, что в мире будет обильный объем предложения.
Блинкен: решение о выходе из ситуации вокруг Украины может принять только Россия.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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