Блинкен: решение о выходе из ситуации вокруг Украины может принять только Россия

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что решение о выходе из ситуации вокруг Украины может принять только Россия. Таким мнением чиновник поделился с журналистами во время совместного брифинга с главой иностранных дел Британии Элизабет Трасс. Мероприятие проводилось в Вашингтоне.
Я считаю важным помнить, что в течение всего этого кризиса, созданного Путиным и Россией, мы стремились предоставить возможные способы сойти с пути. Он - единственный человек, который может решить, воспользоваться ли ими.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
По словам Блинкена, каждый день, Владимир Путин имел возможность "поступить так", политик выбирал решение нажать на педаль газа и продолжать следовать "ужасным путем". В США полагают, что российская сторона потерпит стратегическое поражение из-за конфликта на Украине. Блинкен "абсолютно убежден" в том, что Владимир Путин не достигнет успеха в принятом решении.
Госдеп поддерживает усилия по выявлению нарушений прав человека при операции РФ на Украине.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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