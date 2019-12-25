Блинкен: решение о выходе из ситуации вокруг Украины может принять только Россия

В США рассказали, что Путин "нажимает педаль газа".

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что решение о выходе из ситуации вокруг Украины может принять только Россия. Таким мнением чиновник поделился с журналистами во время совместного брифинга с главой иностранных дел Британии Элизабет Трасс. Мероприятие проводилось в Вашингтоне.

Я считаю важным помнить, что в течение всего этого кризиса, созданного Путиным и Россией, мы стремились предоставить возможные способы сойти с пути. Он - единственный человек, который может решить, воспользоваться ли ими. Энтони Блинкен, госсекретарь США

По словам Блинкена, каждый день, Владимир Путин имел возможность "поступить так", политик выбирал решение нажать на педаль газа и продолжать следовать "ужасным путем". В США полагают, что российская сторона потерпит стратегическое поражение из-за конфликта на Украине. Блинкен "абсолютно убежден" в том, что Владимир Путин не достигнет успеха в принятом решении.

Госдеп поддерживает усилия по выявлению нарушений прав человека при операции РФ на Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State