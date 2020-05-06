Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф стал первым участником проекта Джоан Роулинг под названием "Гарри Поттер сидит дома" (Harry Potter At Home). Актер, сыгравший "мальчика, который выжил", озвучил главу из первой книги о юном волшебнике. Видео с озвучкой можно посмотреть на официальном сайте писательницы, сами записи доступны в Spotify. Об этом сообщает BBC News.
По задумке авторов проекта, эти видеозаписи должны помочь родителям и учителям, которые не знают, чем занять детей в период пандемии коронавируса. Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень". В озвучке следующих глав примут участие британский актер Стивен Фрай и Эдди Редмэйн, сыгравший Ньюта Саламандера в фильме "Фантастические твари и где они обитают", а также в его продолжении.
Ежедневно до середины лета в сеть будут выкладывать по одной главе. Всего различные знаменитости озвучат 17 глав из первой книги о Гарри Поттере.
Кроме видео с озвучкой на портале "Гарри Поттер сидит дома" есть множество других интерактивных развлечений. Сайт наполнен статьями, загадками, кроссвордами о жизни волшебников в Хогвардсе. Дети могут научиться рисовать Нюхлера – длинноносого черного зверька, напоминающего крота.
Ранее мы публиковали новую информацию о возможном сиквеле "Гарри Поттера".
Видео: wizardingworld.com
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