Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Видео с озвучкой выкладываются на сайте писательницы Джоан Роулинг.

Дэниел Рэдклифф стал первым участником проекта Джоан Роулинг под названием "Гарри Поттер сидит дома" (Harry Potter At Home). Актер, сыгравший "мальчика, который выжил", озвучил главу из первой книги о юном волшебнике. Видео с озвучкой можно посмотреть на официальном сайте писательницы, сами записи доступны в Spotify. Об этом сообщает BBC News.

По задумке авторов проекта, эти видеозаписи должны помочь родителям и учителям, которые не знают, чем занять детей в период пандемии коронавируса. Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень". В озвучке следующих глав примут участие британский актер Стивен Фрай и Эдди Редмэйн, сыгравший Ньюта Саламандера в фильме "Фантастические твари и где они обитают", а также в его продолжении.

Ежедневно до середины лета в сеть будут выкладывать по одной главе. Всего различные знаменитости озвучат 17 глав из первой книги о Гарри Поттере.

Кроме видео с озвучкой на портале "Гарри Поттер сидит дома" есть множество других интерактивных развлечений. Сайт наполнен статьями, загадками, кроссвордами о жизни волшебников в Хогвардсе. Дети могут научиться рисовать Нюхлера – длинноносого черного зверька, напоминающего крота.

Ранее мы публиковали новую информацию о возможном сиквеле "Гарри Поттера".

Видео: wizardingworld.com