В Минздраве анклава Палестины полагают, что погибших отравили газом.

В секторе Газа зафиксировали смерти, вызванные неизвестными токсичными веществами. Об этом рассказали местные журналисты из информационного портала Samaa News. В СМИ ссылаются на данные Минздрава палестинского анклава. Специалисты считают, что несколько летальных случаев связаны с воздействием неустановленного отравляющего газа, которое могли распространить израильские военные. К такому выводу пришли эксперты после проведения судебно-медицинской экспертизы, выявившей странные признаки удушья.

Несколько тел мучеников поступило в медицинский комплекс "Аш-Шифаа". Установлено, что непосредственной причиной смерти была асфиксия с явными симптомами….воздействия отравляющих газов. публикация Samaa News

В материале указывается на то, что у жертв взяты дополнительные пробы для проведения необходимых тестов. При каких обстоятельствах местные жители погибли в Минздраве не раскрыли. Телеканал Sky News Arabia полагает, что причиной смерти палестинцев стало "вдыхание токсичных газов, выпущенных израильской армией".

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