Военные из ЦАХАЛ могут войти в палестинский анклав.

Израильская армия готовится к наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщили местные журналисты из издания The Jerusalem Post. По информации СМИ, план боевых действий днем 13 мая будет представлен начальнику Генерального штаба Авиву Кохави. Официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛ Хидай Зильберман уточнил журналистам, что на повестке дня находятся все возможные варианты действий. К границам палестинского анклава стягиваются силы нескольких бригад: десанта, пехоты и бронетанковых подразделений.

Армия обороны Израиля усилила обстрелы военных объектов ХАМАСа. В частности, ракетные удары совершены по знанию министерства финансов и офису Исламского национального банка. Накануне в секторе Газа было разрушено 16-этажное здание, в котором находились магазины и офисы СМИ.

В ЦАХАл уверили, что удары по объектам радикального палестинского движения наносятся точно, а местное население получает заблаговременное предупреждение о точках, по которым будет нанесен удар. По мнению израильской армии, многие гражданские объекты ХАМАС использует в военных целях.

Армия Израиля сообщила о пусках более 1,5 тыс. ракет из сектора Газа за три дня.

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