Опубликовано новое видео ударов ЦАХАЛ по объектам ХАМАС.

Армия Израиля атаковала 600 военных целей в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Военнослужащие опубликовали в социальных сетях новые кадры ликвидации местонахождения боевиков. В списке уничтоженных объектов значатся штаб службы внутренней безопасности ХАМАС, дом руководителя центрального сектора движения,а также оружейный тоннель. Он проходил в жилых кварталах под зданием школы.

Число военных целей, по которым ударила армии обороны Израиля, общее число сейчас составляет порядка 600 целей в секторе Газа, принадлежащих ХАМАС и "Исламскому Джихаду" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). пресс-служба ЦАХАЛ

Напомним, что ситуация обострилась с вечера понедельника.Непрерывно ведется ракетный обстрел между еврейским государством и палестинским сектором Газа. По последней информации жертвами стали шестеро мирных граждан и двое израильских военнослужащих. Иерусалим наносил воздушные удары по инфыраструктуре ХАМАСа. Ликвидировано несколько боевиков.

В Израиле арестовали более 370 участников массовых беспорядков.

Видео: Telegram / Военный обозреватель