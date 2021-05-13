Продолжается бомбардировка еврейских городов.

Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву. Информацию распространило руководство "Бригады аль-Кассам" в официальном заявлении. Ранее специалисты заявили, что отправили в сторону еврейского государства порядка 130 боеголовок.

"Бригады аль-Кассам" нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на продолжающиеся бомбардировки гражданских объектов в секторе Газа. сообщение ХАМАС

Напомним, что вечером в понедельник резко обострилась ситуация на границе еврейского Израиля и палестинского сектора Газа. Ведется непрерывный ракетный обстрел. К текущему моменту погибшими считаются шесть израильтян. Более 200 человек получили ранения. Иерусалим отвечает атаками на военные объекты группировки ХАМАС. Ликвидировано несколько боевиков, включая высокопоставленных командующих. В Минздраве Палестины уточнили информацию, заявив о гибели 65 местных жителей в секторе Газа.

На видео попали прямые попадания в Сдероте и Ашкелоне.

Видео: Telegram / Военный обозреватель