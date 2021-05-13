Ранено 36 представителей закона.

В Израиле арестовали более 370 участников массовых беспорядков. Об этом журналистам рассказал официальный представитель правоохранительных органов Израиля Мики Розенфельд. Полиция поймала активистов в десятках городов. В ходе столкновений было ранено 36 представителей закона.

Пограничная полиция арестовала 374 подозреваемых в причастности к бунтам и беспорядкам по всей стране. Тридцать шесть бойцов пограничной полиции получили легкие ранения, и им была оказана медицинская помощь. Мики Розенфельд, официальный представитель еврейского государства

Специалист уточнил, что ведомство продолжает работу в различных районах Израиля. В городе Акко, расположенном на севере страны, мусульманские протестующие смогли забросать камнями отделение полиции. При помощи железных прутьев и камней митингующие напали на местного жителя. Сейчас мужчина госпитализирован.

Ракета ХАМАС пробила Железный купол в городе Ришон ле-Цион.

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