Ракета ХАМАС пробила Железный купол в городе Ришон ле-Цион

Разбомблена жилая квартира.

Ракета ХАМАС пробила Железный купол. В израильском городе Ришон ле-Цион оказался разбомблен жилой дом. С начала обстрела силы палестинского анклава направили в сторону еврейского государства более тысячи ракет. Большую часть из них смогли перехватить средства местной противовоздушной системы.

В социальных сетях распространилось видео с моментом попадания одной из боеголовок по жилому зданию. Армия обороны Иерусалима зафиксировано прямое попадание. На данный момент сведений о пострадавших нет. Боеголовка залетела в квартиру местных жителей. Для проживания помещение больше не пригодно.

Разрушение 16-этажной высотки в секторе Газа ракетным ударом попало на видео.

Видео: TG / Военный обозреватель, Mash