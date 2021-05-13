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Ракета ХАМАС пробила Железный купол в городе Ришон ле-Цион

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Разбомблена жилая квартира.

Ракета ХАМАС пробила Железный купол. В израильском городе Ришон ле-Цион оказался разбомблен жилой дом. С начала обстрела силы палестинского анклава направили в сторону еврейского государства более тысячи ракет. Большую часть из них смогли перехватить средства местной противовоздушной системы.

В социальных сетях распространилось видео с моментом попадания одной из боеголовок по жилому зданию. Армия обороны Иерусалима зафиксировано прямое попадание. На данный момент сведений о пострадавших нет. Боеголовка залетела в квартиру местных жителей. Для проживания помещение больше не пригодно.

Разрушение 16-этажной высотки в секторе Газа ракетным ударом попало на видео.

Видео: TG / Военный обозреватель, Mash

Теги: железный купол, израиль, палестина, ракетный удар, ришон ле-цион, сектор газа, хамас
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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