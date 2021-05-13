Погибли не менее трех человек.

Разрушение 16-этажной высотки в секторе Газа ракетным ударом попало на видео. Ролик распространился по социальным сетям. Известно, что воздушная атака была совершена Военно-воздушными силами Израиля. В пострадавшей многоэтажке "Аш-Шурук" в центре палестинского анклава находились частные офисы местных СМИ и информационных изданий, магазины и жилые апартаменты. О ликвидации здания в прямом эфире рассказали журналисты с телеканала "Аль-Джазира".

В настоящее время устанавливается число пострадавших. После атаки здание практически полностью разрушено. Телеканал Al Arabiya уточнил, что по дому совершенно прямое попадание. Уцелевшей осталась только одна секция, но спустя первого удара по многоэтажке был нанесен второй удар. Это произошло спустя 15 минут после первого налета. После бомбардировки рухнула и эта часть. Погибшими считаются по меньшей мере три человека.

Известно, что ранее израильские беспилотники нанесли предупредительные удары, чтобы находящиеся в здании люди могли эвакуироваться из помещений.

ХАМАС объявило о пуске более 130 ракет по израильским городам.

Видео: Telegram / РИА Новости



