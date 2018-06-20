Умер писатель Уоррен Адлер

Автору "Войны Роузов" был 91 год.

В США на 92-м году скончался американский писатель, поэт и драматург Уоррен Адлер. Причиной смерти стал рак печени. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

За свою писательскую карьеру Адлер написал 50 романов, самым известным из которых стал "Война Роузов". В 1989 году Дэнни Де Вито снял экранизацию произведения с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер. Его работы также легли в основу других кинопроектов (фильм "Паутина лжи", телесериал "Американский театр").

Адлер был также известен как бывший военный корреспондент и бизнесмен, владевшей четырьмя телеканалами, радиостанцией и компанией по рекламе и связью с общественностью.

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