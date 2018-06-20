Вышел новый трейлер "Мстителей: Финал"

Премьера фильма в России намечена на 29 апреля.

Компания Marvel Entertainment опубликовала новый трейлер "Мстителей: Финал". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.

В новом трейлере фанатам показали отрывки из предыдущих кинокартин вселенной про Железного человека, Капитана Америку, Тора, Стражей Галактики, Доктора Стрэнджа и других сольных проектов студии. В конце герои обещают спасти Землю, а в случае неудачи отомстить за нее.

В этой части супергероям предстоит любой ценой остановить злодея Таноса, который превратил в пепел половину мира с помощью Перчатки Бесконечности. Премьера фильма в России намечена на 29 апреля.

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Видео: Marvel Entertainment