Сталина заменили на Гитлера в русском дублеже "Хеллбоя"

Картина получила негативную критику со стороны как западной, так и отечественной публики.

Американский фэнтези-боевик "Хеллбой" вышел в российский прокат в изменённом варианте. В частности прокатчик фильма принял решение изменить имя Иосифа Сталина на Адольфа Гитлера, сообщает портал "Кинопоиск".

По сюжету картины главный герой рассказывает историю своей битвы с Бабой-Ягой, которую он решил глаз после за попытку воскресить из мертвых советского вождя. В русском дубляже имя Сталина убрали и упоминали вместо него Гитлера. Без изменений также не обошлась оригинальная версия, в которой имя советского вождя было запикано, а в субтитрах все также упомянут лидер фашистской Германии.

"Хеллбой" вышел в российский прокат 11 апреля. Картина получила негативную критику со стороны как западной, так и отечественной публики. За неделю после премьеры лента с бюджетом $50 млн собрала в прокате в три раза меньше.

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