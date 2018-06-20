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В сети появилось видео с концовкой фильма "Мстители. Финал"
Сегодня, 20:01
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IRINA_CHALKINA

В сети появилось видео с концовкой фильма "Мстители. Финал"

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В них раскрываются ключевые сюжетные повороты фильма.

Во вторник, 16 апреля, в сети появилось видео с концовкой фильма "Мстители. Финал".  Ролики были опубликованы на видео-сервисе YouTube. 

В данный момент фрагменты концовки популярного фильма про супергероев удалены. Так, на кадрах 4,5-минутного клипа можно было увидеть Халка, Железного Человека, Ракету, Капитана Америку и Черную Пантеру. Пользователи предположили, что эти видео были сняты на специальных показах Disney.

Представители компании советуют пользователям нажимать кнопку "Пожаловаться". Таким образом прекратится распространение видеороликов-спойлеров до премьеры "Мстителей".

Напомним, что российскую премьеру "Мстителей" перенесли на 4 дня без объяснений. Соответствующая информация размещена на портале "Бюллетень кинопрокатчика". 

Так, фильм покажут не 25, а 29 апреля. Решение было принято кинодистрибьютором Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR).

Ранее мы сообщали о том, что Баста выпустил два новых клипа "Зажигать" и "Музыка, будь со мной"

Фото:скриншот "Мстители. Война бесконечности"

 

Теги: кино, культура, мстители, мстители финал
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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