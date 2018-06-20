Баста выпустил два новых клипа "Зажигать" и "Музыка, будь со мной"

В своем инстаграме Вакуленко написал, что позднее удалит один из клипов с канала.

Рэпер Баста выпустил два новых клипа на композиции "Зажигать" и "Музыка, будь со мной". Ролики музыкант опубликовал на ютуб-канале "ТО Gazgolder".



В своем инстаграме Вакуленко написал, что позднее удалит один из клипов с канала. Проигравшего он определить через количество просмотров под каждым из роликов. В данный момент большее количество зрительских симпатий собрало видео на трек "Зажигать". Сами пользователи в комментариях предложили музыканту оставить обе работы, так как они сняты профессионально и красиво.

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Видео: Gazgolder