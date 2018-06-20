"Голос" петербургской подземки ушел из жизни

На 73-м году жизни скончался телеведущий Михаил Быков.

На 73-м году жизни скончался телеведущий Михаил Быков. Современные петербуржцы знают его как "голос" метро. Именно он объявляет остановки на линиях в подземке Северной столицы.

О печальном известии сообщила его дочь. Причина смерти диктора не сообщается.

В 1970 году он начал свой путь как диктор на Ленинградском радио. 40 лет проработал на телевидении. Десятки роликов для метро он записал в течение 40 лет. Его голос можно услышать не только в метро, но и в служебной информации для подземки.