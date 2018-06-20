Диктора Михаила Быкова похоронят на Комаровском кладбище

"Голоса ленинградской подземки" не стало 21 апреля, ему было 73 года.

Прощание с "голосом ленинградского метро" Михаилом Быковым состоится в среду, 24 апреля. В 13:30 начнется отпевание в часовне святителя Луки у Комаровского некрополя. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Диктор будет похоронен на Комаровском кладбище. Для тех, кто хочет проститься с Михаилом Быковым, сможет отправиться в 12:00 от морга 2-й городской больницы. Она находится недалеко от станции метро "Озерки".

Михаила Быкова не стало 21 апреля, ему было 73 года. Как сообщает дочь телерадиоведущего, последнее время он себя неважно чувствовал.

Фото: (V) ГУП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" (V)/ ВК