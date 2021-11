Картина доступна на стриминге с 25 ноября.

Американский стриминговый сервис Disney+ представил документальный фильм про группу The Beatles. Создатели картины рассказывают историю легендарной британской музыкальной группы. Очевидцы дали комментарии о записи альбома Let It Be, который был выпущен в мае 1970 года.

Режиссером проекта выступил Питер Джексон. Он использовал архивный материал, который ранее нигде не публиковался. Речь идет о 57 часах хроники концертных выступлений и почти 140 часов аудиозаписей. Известно, что The Beatles: Get Back будет состоять из трех частей.

Напомним, что в съемках картины оказались задействованы бывшие участники творческого коллектива Пол Маккартни и Ринго Старр, а также Йоко Оно и Оливия Харрисон. Питер Джексон выражал намерение снять документальный фильм про The Beatles еще в 2019 году.

Фото и видео: YouTube / Walt Disney Studios